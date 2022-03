Torino-Inter, Rocchi su Massa: “Errore grave, ma non perdiamo uno bravo come lui”

Il fischietto, in quell'occasione al Var, ha detto a Guida di proseguire perché Ranocchia aveva toccato il pallone

L'episodio del rigore non concesso al Torino nel match contro l'Inter continua a far discutere, anche a distanza di settimane. Bocciato in pieno l'operato dell'arbitro Guida e del Var Massa in occasione del contatto tra Belotti e Ranocchia, anche per il designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Al Museo del Calcio di Coverciano, infatti, dopo aver fatto ascoltare l'audio del dialogo tra direttore di gara e Var, che conferma come Massa abbia detto a Guida di proseguire, Rocchi è stato categorico.