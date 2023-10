Torino-Inter verso il sold out: più di 22mila biglietti venduti

Al momento rimangono pochissimi posti disponibili in Maratona (300 biglietti rimanente) e nei Distinti (500). In quest'ultimo settore sono previsti tanti tifosi nerazzurri. Rimangono ancora diversi posti invece in Curva Primavera, che però sembra andare verso il sold out. Per questo settore è anche prevista una promozione per potersi assicurare 3 gare a 35€ (oltre all'Inter anche le partite contro Atalanta e Sassuolo). Buon andamento per la vendita, invece, anche in Tribuna dove rimangono disponibili sempre meno posti.