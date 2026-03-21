Arrivato in estate dall'Empoli a parametro zero, nonostante qualche infortunio di troppo che ne ha condizionato la continuità, Ardian Ismajli si è preso carico della difesa del Toro. Il centrale quando è stato impiegato dal 1' ha sempre garantito solidità e buone prestazioni, mostrandosi come uno dei "meno peggio" nella retroguardia granata, tra le peggiori in Serie A con 50 gol subiti in 29 partite. Inizialmente Marco Baroni lo aveva impiegato come braccetto nei tre davanti al portiere, salvo poi spostarlo al centro al posto di un Guillermo Maripan sempre meno utilizzato. Anche con l'arrivo di Roberto D'Aversa, il difensore ha mantenuto il suo posto da titolare nelle due vittorie con Lazio e Parma e nella sconfitta di Napoli.
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Torino, Ismajli convocato dalla nazionale albanese
Il difensore centrale granata convocato per la sfida contro la Polonia, valida per gli spareggi delle qualificazioni al mondiale
Oggi alle 18:00 lo attenderà un test importante contro il Milan a San Siro, dove dovrà marcare con ogni probabilità un attaccante molto dotato fisicamente come Niclas Fullkrug. Intanto, in mattinata per lui è arrivata una gioia, con la convocazione della nazionale dell'Albania, che sarà impegnata il 26 marzo alle 20:45 contro la Polonia per la qualificazione al Mondiale di quest'estate. Ismajli ha già collezionato 46 presenze e 3 gol con la sua nazionale, in cui viene stabilmente convocato dal 2018. Lo attende una settimana di fuoco: prima dovrà affrontare la delicata sfida contro i rossoneri e poi il playoff decisivo contro la Polonia.
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