Torino, Ismajli convocato dalla nazionale albanese

Arrivato in estate dall'Empoli a parametro zero, nonostante qualche infortunio di troppo che ne ha condizionato la continuità, Ardian Ismajli si è preso carico della difesa del Toro. Il centrale quando è stato impiegato dal 1' ha sempre garantito solidità e buone prestazioni, mostrandosi come uno dei "meno peggio" nella retroguardia granata, tra le peggiori in Serie A con 50 gol subiti in 29 partite. Inizialmente Marco Baroni lo aveva impiegato come braccetto nei tre davanti al portiere, salvo poi spostarlo al centro al posto di un Guillermo Maripan sempre meno utilizzato. Anche con l'arrivo di Roberto D'Aversa, il difensore ha mantenuto il suo posto da titolare nelle due vittorie con Lazio e Parma e nella sconfitta di Napoli.