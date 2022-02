Torino, Iterpro è l’Official Technical Supplier dei granata

Iterpro è l'Official Technical Supplier del Torino

Beatrice Andreello

Il Torino FC comunica, con una nota sul suo sito ufficiale Internet, di aver prolungato la collaborazione con Iterpro, la piattaforma digitale che cura le performance degli atleti - in particolare Prima Squadra e Primavera - e farà parte della società granata in qualità di Official Technical Supplier, aiutando lo staff del Toro ad ottimizzare gli infortuni e i processi di lavoro quotidiani.

"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver prolungato la partnership pluriennale con Iterpro, la più avanzata piattaforma digitale di gestione delle performance degli atleti, in qualità di Official Technical Supplier del club granata.

Il Torino FC continuerà a utilizzare i servizi di Iterpro con l’obiettivo di centralizzare informazioni e processi cruciali per la gestione delle performance e dello stato di salute dei giocatori, per la prima squadra e per la formazione Primavera. Iterpro Football Intelligence supporterà lo staff del Torino nel migliorare la condivisione delle informazioni e i processi di lavoro quotidiani, l’ottimizzazione delle performance, la riduzione del rischio infortuni e la profilazione dei giocatori.

Tra le funzionalità a disposizione del club ci sarà la possibilità di condividere, pianificare e gestire gli allenamenti collettivi e individuali, monitorare il carico di lavoro e del recupero, le valutazioni funzionali, la diagnostica e i trattamenti fisioterapici, oltre al potenziamento della comunicazione con i giocatori tramite un’app dedicata.

Marco Savino, CEO & Founder of Iterpro: “Sono felice di estendere questa partnership con un club dalla storia così prestigiosa. Siamo orgogliosi di continuare a supportare il Torino FC nelle loro operazioni quotidiane per gestire le prestazioni dei giocatori e per costruire il loro asset digitale".

Su Iterpro

Iterpro è azienda tecnologica che fornisce soluzioni digitali per gestire, integrare e centralizzare i dati delle organizzazioni sportive, trasformandoli in informazioni strategiche. Iterpro combina scienza sportiva, finanza e ingegneria informatica per fornire alle aziende sportive un’ecosistema digitale all’avanguardia e supportare il processo decisionale", questa la nota sul sito del Torino.