Torino, jolly Lukic: Juric lo reinventa difensore. Ma ora c’è il primo stop

Il ruolo del difensore va sicuramente fuori dalla zona di comfort di Lukic, ma non è la prima volta che il giocatore ricopre un ruolo non suo

Cecilia Mercatore

Nella trasferta contro l'Udinese Sasa Lukic ha ricoperto un ruolo insolito, quello del difensore. Un esperimento dettato anche dalle tante defezioni in difesa ha portato il centrocampista granata fuori dalla comfort zone, quel ruolo di interno destro di centrocampo che ricopre con profitto da inizio stagione. Ciononostante il giocatore di nazionalità serba ha dimostrato di cavarsela bene anche in un ruolo non suo, ma sarà comunque difficile pensare che Lukic possa ricoprire questa posizione con continuità.

DIFENSORE - Non si era mai visto Lukic ricoprire il ruolo di braccetto di destra della difesa a tre. "Una soluzione tattica provata in allenamento per sfruttare Sasa anche in fase dispinta", queste le parole di Paro - vice di Juric - nel post partita. Dunque nessuna mossa improvvisata a gara in corso. Juric, come noto, ama chiedere compiti offensivi anche ai braccetti difensivi e in questo senso Lukic si è rivelato utile: "Sasa se l'è cavata bene", ha detto Paro. La soluzione è da tenere presente anche per il futuro: ma al momento resta un ripiego di emergenza, e potrebbe rimanere tale. Ciò che ha portato Juric a pensare a Lukic come difensore nella settimana pre-Udinese sono state le contemporanee assenze di Bremer (squalificato) e Djidji (infortunato) oltre alle condizioni non perfette di Buongiorno (problema muscolare).

VERSATILITA' - Di certo Sasa ha dimostrato sempre grande versatilità e capacità di adattamento a diversi compiti in campo. Nella sua avventura ai piedi della Mole con il Torino, il giocatore infatti è stato impiegato in tutti i ruoli possibili del centrocampo, sotto le varie gestioni tecniche che si sono succedute: lo abbiamo visto anche come regista, trequartista, mezzala in un centrocampo a cinque, ma anche in quello a rombo con Marco Giampaolo; adesso, con Ivan Juric, Lukic ricopre stabilmente la posizione di interno nella mediana a due. Da questa versatilità il centrocampista ne può trarre solo vantaggio, così come per il tecnico granata che sa di poter contare su un giocatore con caratteristiche tecniche, caratteriali e fisiche tali da renderlo un jolly impiegabile in varie zone del campo.

STOP - Detto questo, Juric ha sempre detto di voler affidare a Sasa il ruolo di interno classico del centrocampo: in quel ruolo ha disputato tutte le sue presenze in questo campionato, arrivando alla giornata numero 24 come unico giocatore sempre presente in tutte le partite. La serie di presenze si interromperà nella prossima giornata contro il Venezia: Lukic, infatti, a Udine ha rimediato un cartellino giallo che farà scattare la squalifica. Il suo posto in mezzo al campo sarà preso con ogni probabilità da Samuele Ricci. E proprio il nuovo acquisto ha le carte in regola per insidiare la titolarità del serbo, fin qui mai in discussione. Chissà che ad aiutare Sasa a mantenere alto il suo minutaggio non possa essere la sua duttilità.