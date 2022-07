Torino, Juric lavora sulla tattica: in Austria si chiudono già le porte

Secondo giorno di lavoro in Austria e già si chiudono le porte dell’allenamento del Torino. Ivan Juric lavora sulla tattica con la sua squadra in questo assolato martedì 12 luglio e preferisce impedire alle persone esterne l’accesso alla Vortuna Arena di Bad Leonfelden. Il tecnico, nonostante la rosa a sua disposizione abbia sicuramente un volto ancora provvisorio, non vuole perdere tempo in vista dell’amichevole del 15 luglio contro l’Eintracht di Francoforte e soprattutto in vista degli impegni ufficiali (la gara di Coppa Italia del 6 agosto e la prima di campionato in casa del Monza, il 13 agosto, quindi tra un mese esatto). Dunque, sessione mattutina divisa in due: prima tutti in palestra, poi parte tattica in campo. Dopodichè ci sarà il pranzo, intorno alle 13, e l’allenamento pomeridiano, intorno alle 17.