Torino, Juric punta sul possesso: Rodriguez e Djidji in vetta. Ma Ricci…

I dati sui passaggi effettuati e riusciti dai granata: bene anche Lukic e Linetty

Irene Nicola

Sviluppo della fase difensiva, pressing alto e aggressività erano stati gli ingredienti principali del primo anno di gestione Juric. Tutti punti cardine del gioco del tecnico croato, che ora si sta focalizzando anche su un altro aspetto: gestione, possesso palla e fraseggio. La prestazione scadente contro il Sassuolo è stata una battuta d'arresto evidente in questo senso. Ma è una via che il Toro sta percorrendo, raccogliendo già le prime indicazioni.

Rodriguez e Djidji in vetta alla classifica dei passaggi riusciti

Guardando alle statistiche della nuova stagione, spiccano i dati relativi al numero di passaggi. Chi ne ha effettuati di più è il nuovo capitano, Ricardo Rodriguez. Lo svizzero ha spiccato come braccetto a sinistra, proponendosi spesso come regista aggiunto, aspetto che ha contribuito al raggiungimento di 346 passaggi effettuati. Lavoro simile quello svolto da Koffi Djidji sul fronte opposto, simile anche il computo totale, 326. Al terzo posto, prima ancora del mediano Linetty, c'è Vanja Milinkovic-Savic, spesso cercato per far ripartire l'azione con lanci lunghi. Due difensori e il portiere quindi, a testimonianza della volontà di sfruttare la costruzione dal basso.

Lukic terzo per passaggi riusciti, Linetty subito dietro

Rodriguez e Djidji si confermano anche per quanto riguarda la classifica dei passaggi riusciti. E' infatti sempre la coppia di difensori centrali a guidare l'intero gruppo dei granata. Rodriguez si dimostra il più preciso, con 293 dei 346 suggerimenti andati a buon fine. Appena peggio ha fatto il francese, fermatosi a 284. Cambia il terzo gradino del podio con Sasa Lukic che rientra in classifica, con totale di 208 passaggi riusciti e scavalca Karol Linetty (207) al fotofinish. Una leggera inversione di tendenza rispetto alla totalità dei passaggi, in cui Linetty era emerso come il più propositivo in mediana.

Ricci leader per percentuale di passaggi riusciti

C'è da considerare tuttavia un'assenza importante dalle prime posizioni delle due graduatorie precedenti. Samuele Ricci, per caratteristiche tecniche, è il giocatore che più esprime il possesso pallo e la direzione dell'azione. Tuttavia, ha giocato appena 3 partite contro le 7 di molti dei compagni. In queste gare ha effettuato 147 passaggi totali, con una percentuale di successo del 91.2%, la migliore di tutta la rosa. Dietro a di lui la coppia in mediana Lukic (90%) e Linetty (87.7%). Se Ricci avesse mantenuto le stesse medie in termine di passaggi tentati e riusciti nelle altre quattro gare in cui è stato assente, avrebbe infatti un totale di 343 passaggi provati e di 313 completati. Numeri con cui sarebbe secondo nel primo caso in tutta la rosa, primo in assoluto nella seconda.