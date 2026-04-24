Nonostante manchino ancora cinque gare al termine della stagione, si avvicina la partita più sentita per i tifosi granata: Torino-Juventus. Il derby della Mole, che si gioca nella 38^ giornata, è in programma nel weekend del 23-24 maggio e sarà l'atto conclusivo della stagione. La formazione granata guidata da Roberto D'Aversa scenderà in campo all'Olimpico Grande Torino contro i bianconeri che sono in lotta per un posto in Champions. La data e l’orario del match saranno prossimamente ufficializzati dalla Lega Serie A. La prima fase è stata la prevendita esclusiva per gli abbonati che è cominciata due settimane fa e adesso restano gli ultimi posti ancora disponibili in Curva Maratona.

Torino-Juventus, i dettagli per i biglietti

Dalla mattinata di venerdì 24 aprile,dei tagliandi: tutti i 35.000potranno acquistare fino a 4 biglietti nonostante non siano ancora uscite le date definitive in cui si terrà questa stracittadina. La terza e ultima fase sarà invece quella che si rivolge a tutti i tifosi, anche chi non possiede un abbonamento o una tessera.

Il club granata deve però ancora comunicare i dettagli di questa eventuale vendita libera che non è ancora iniziata e che riguarderà soltanto quei ticket che, nel caso, saranno rimasti ancora invenduti. Non ci sono però ancora informazioni su quando potrebbe iniziare questa terza fase di vendita dei biglietti per la sfida tra Torino e Juventus. Come sempre, per acquistare i tagliandi per le gare interne del Toro è necessario sempre rivolgersi al sito ufficiale della società.