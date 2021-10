Torino-Juventus, Brekalo contro Chiesa: classe e velocità per decidere il derby

I due tecnici hanno scommesso su due cavalli che possano dare garanzie a tutta la squadra. Il giocatore toscano è a caccia della decima rete in bianconero, Brekalo insegue la seconda

JOLLY - Massimiliano Allegri lo aveva messo in discussione per spronarlo, ma Federico Chiesa è sempre stata una delle risorse più preziose per la sua Juventus. D'altronde la giovane promessa dall'arrivo a Torino è stato protagonista di una crescita esponenziale, culminata in un Europeo da protagonista assoluto. Scatto in progressione, abilità nel puntare l'uomo e facilità di tiro sono tutti assi a disposizione del giocatore bianconero, a cui non mancano personalità e doti di leadership. Per questo sarà l'osservato speciale della difesa granata, conscia delle possibilità di doverlo affrontare in diverse posizioni. Per Allegri, infatti, Chiesa è un jolly a livello tecnico: esterno alto a destra ma ultimamente anche centravanti nel 4-3-3, una delle due punte ed esterno di centrocampo nel 4-4-2. Un'ampia gamma di soluzioni che la Juventus può sfruttare a suo vantaggio, cercando di segnare il suo secondo gol nei derby dopo quello dello scorso aprile.