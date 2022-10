Torino-Juventus, le formazioni ufficiali: tridente con falso nove per Juric

Quasi tutto pronto allo stadio Olimpico-Grande Torino per il derby della Mole tra Torino e Juventus. Diramate poco fa le formazioni ufficiali del match. I granata, come sottolineato alla vigilia da Ivan Juric, devono fare a meno almeno dall'inizio di Ricci e Pellegri, oltre che di Sanabria non convocato. Per sopperire a queste assenze il tecnico croato ha optato per un tridente con falso nove. Ecco quindi Vlasic davanti con Miranchuk e Radonijc alle sue spalle. Lukic e Linetty coppia centrale di centrocampo. In difesa poche novità: Schuurs perno centrale con Djidji e Rodriguez ai lati. Sugli esterni Aina a destra preferito a Singo e Lazaro a sinistra.