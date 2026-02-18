Torino, la gara col Genoa diventa cruciale: da lì in poi il calendario è severo

I granata affronteranno il Genoa nel prossimo turno. Conta solo la vittoria: dopo il calendario sarà complicato per il Torino

Piero Coletta 18 febbraio 2026 (modifica il 18 febbraio 2026 | 17:54)

La sconfitta contro il Bologna in casa per 2-1 e anche il successo del Lecce in casa del Cagliari nel "Monday Night" hanno ridisegnato la corsa salvezza. I salentini hanno scavalcato ancora la Fiorentina, tornata al diciottesimo posto in classifica. Ora la truppa di Di Francesco è a -3 dal Torino. I toscani sono in ritardo di 6 punti. La vittoria dunque del Lecce ha trascinato i granata nuovamente in zone pericolose e stagnanti della classifica. Ora per i granata sarà fondamentale massimizzare i punti: prima della sosta per le nazionali, dove l'Italia cercherà la qualificazione ai Mondiali del 2026, ci sono ancora cinque gare. Due di queste sono veri e propri scontri diretti.

Genoa - Torino

Torino - Lazio

Napoli - Torino

Torino - Parma

Milan - Torino

Genova sarà un crocevia chiave per il Torino — Il primo round per la salvezza di questa mini serie di gare sarà a Marassi, contro il Genoa di Daniele De Rossi. All'andata finì 2-1 per i granata, che riuscirono a ribaltare lo svantaggio grazie all'autogol di Sabelli e alla rete proprio allo scadere di Maripan. Da lì però le cose sono cambiate velocemente. Il Genoa è passato sotto la guida di Daniele De Rossi, che è riuscito a rivitalizzare la squadra e anche i singoli. Ora il Grifone ha lo stesso punteggio di Lecce e Cremonese in classifica: -3 dal Torino. Sono tutte lì, motivo per cui la truppa di Baroni non può prendersi il lusso di sbagliare la gara. Perdere vuol dire essere fagocitati ulteriormente nella lotta salvezza. Ma soprattutto, sarebbe una batosta terribile per le prossime gare, dove i granata affronteranno avversarie più forti. Genova dunque assume i connotati di un vero e proprio punto di svolta (o di non ritorno) della stagione granata.

Il resto del calendario — Dopo Marassi i granata avranno come ospiti all'Olimpico Grande Torino la Lazio di Maurizio Sarri. L'andata si è chiusa con un 3-3 folle, dove a prendersi la scena in negativo è stato Dembelé con quel rigore concesso in maniera scellerata. La compagine biancoceleste sta vivendo una stagione complicata e altalenante, ma resta pur sempre una squadra meglio strutturata del Torino. E in più, l'andamento casalingo dei granata non lascia ben sperare. Dopo la Lazio ci sarà il Napoli di Antonio Conte al Maradona, gara che sulla carta sembra proibitiva. Chiusa la trasferta campana, per il Torino c'è il Parma: si tratta dell'impegno più abbordabile per la squadra di Baroni. In conclusione ci sarà il Milan di Allegri, seconda forza del campionato. All'Olimpico di Torino i rossoneri riuscirono a ribaltare il Torino da 2-0 a 2-3. Un mese che sarà un vero e proprio banco di prova per i granata, ma anche quello in cui si decideranno molte sorti.