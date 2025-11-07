Torino, la giornata: alle 12 conferenza pre-derby di Baroni

Dopo cinque risultati utili consecutivi, il Torino sarà chiamato sabato alle ore 18.00 ad affrontare lo stress test del derby. Di fronte ai granata ci sarà una Juventus reduce dal cambio di allenatore, da Tudor a Spalletti, da una vittoria in campionato con la Cremonese e dal pareggio in Champions con lo Sporting. I bianconeri cercheranno di confermare lo storico positivo degli ultimi decenni con i rivali cittadini, mentre i granata punteranno a conquistare una vittoria che manca da oltre un decennio. Non sarà semplice, anzi. Nella settimana di avvicinamento alla stracittadina i tifosi si sono mostrati vicini alla squadra, e non è mancato l’affetto durante l’allenamento a porte aperte di martedì. Nella giornata odierna Marco Baroni, dalla sala conferenze dello Stadio Olimpico-Grande Torino, racconterà le sensazioni della vigilia del suo primo derby da allenatore granata, che – a causa della squalifica inflittagli dal giudice sportivo – seguirà dalla tribuna. La conferenza sarà l’ultimo evento preparatorio, poi l’attenzione sarà esclusivamente rivolta al terreno dello Stadium.