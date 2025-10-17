Toro News
Torino, la giornata: alle 12:00 la conferenza di Baroni

La presentazione della partita contro il Napoli, valida per la settima giornata di campionato
Andrea Croveri

Oggi, venerdì 17 ottobre, alla vigilia della settima giornata di Serie A, l’allenatore del Torino Marco Baroni presenterà in conferenza stampa alle ore 12:00 l’importante sfida contro i campioni in carica del Napoli. Domani, allo stadio Olimpico Grande Torino, i granata ospiteranno gli azzurri in una partita dal sapore particolare, con il ritorno in casa granata di tre importanti ex: Buongiorno, Elmas e Milinkovic-Savic. La pausa per le nazionali ha permesso alla squadra di tirare il fiato dopo un avvio di stagione deludente e a Baroni di rimettere ordine alle idee. I precedenti però non sorridono al Toro: il Napoli è rimasto imbattuto in 19 delle ultime 20 sfide di Serie A contro i granata (14 vittorie, 5 pareggi), segnando 40 gol, esattamente due di media a partita. L’unico successo del Torino in questo periodo risale al 7 gennaio 2024, proprio all’Olimpico Grande Torino, con un netto 3-0. Tra i temi principali della conferenza di oggi ci saranno le scelte di modulo, il possibile impiego delle due punte e le condizioni degli indisponibili Anjorin, Ilic e Ismajli, oltre al lungodegente Schuurs.

