Torino, la giornata: alle 12:00 la conferenza di Baroni

Oggi, venerdì 17 ottobre, alla vigilia della settima giornata di Serie A, l’allenatore del Torino Marco Baroni presenterà in conferenza stampa alle ore 12:00 l’importante sfida contro i campioni in carica del Napoli. Domani, allo stadio Olimpico Grande Torino, i granata ospiteranno gli azzurri in una partita dal sapore particolare, con il ritorno in casa granata di tre importanti ex: Buongiorno, Elmas e Milinkovic-Savic. La pausa per le nazionali ha permesso alla squadra di tirare il fiato dopo un avvio di stagione deludente e a Baroni di rimettere ordine alle idee. I precedenti però non sorridono al Toro: il Napoli è rimasto imbattuto in 19 delle ultime 20 sfide di Serie A contro i granata (14 vittorie, 5 pareggi), segnando 40 gol, esattamente due di media a partita. L’unico successo del Torino in questo periodo risale al 7 gennaio 2024, proprio all’Olimpico Grande Torino, con un netto 3-0. Tra i temi principali della conferenza di oggi ci saranno le scelte di modulo, il possibile impiego delle due punte e le condizioni degli indisponibili Anjorin, Ilic e Ismajli, oltre al lungodegente Schuurs.