Torino, la giornata: alle 12:30 la conferenza stampa di Baroni

Oggi, venerdì 3 ottobre, è la vigilia di Lazio-Torino, gara valida per la sesta giornata di Serie A. Una sfida delicata e dal peso specifico importante, tra due squadre che hanno vissuto un avvio di stagione tutt’altro che semplice e che sono alla ricerca di risposte convincenti. Nell’ultimo turno i granata avevano iniziato con buone intenzioni contro il Parma, costruendo anche alcune occasioni, ma il rigore trasformato da Pellegrino ha indirizzato la partita in salita, spegnendo l’entusiasmo iniziale e lasciando più di un interrogativo sulla solidità della squadra. Alle 12:30 l'allenatore Marco Baroni presenterà la sfida con la Lazio: tra i temi principali ci sarà inevitabilmente il nuovo infortunio di Ismajli, che va a complicare la gestione di una retroguardia già fragile e costringe l’allenatore a studiare nuove soluzioni.