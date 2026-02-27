Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor toro Torino, la giornata: alle 14 la Primavera di Baldini sfida il Napoli

la giornata

Torino, la giornata: alle 14 la Primavera di Baldini sfida il Napoli

Torino, la giornata: alle 14 la Primavera di Baldini sfida il Napoli - immagine 1
Matchday fuori casa cruciale per la lotta salvezza
Andrea Croveri

La Primavera del Torino torna in campo oggi alle 14, impegnata in trasferta sul campo del Napoli in una sfida fondamentale per la corsa salvezza. I granata arrivano all’appuntamento con entusiasmo dopo il successo nel derby, vinto 2-0 grazie alle reti di Bonacina e Ballanti. Tuttavia, la classifica impone di fare frutto dal buon periodo: il Toro è diciassettesimo con 26 punti, frutto di cinque vittorie, undici pareggi e dieci sconfitte, con 29 gol segnati e 38 subiti. L’obiettivo è accorciare il divario dalla salvezza diretta, distante tre lunghezze, dando seguito ai segnali positivi mostrati nelle ultime settimane. Di fronte ci sarà un Napoli quindicesimo a quota 31 punti, reduce dalla sconfitta esterna per 2-1 contro il Milan, con Gorica a segno su rigore. Gli azzurri hanno fin qui raccolto nove vittorie, quattro pareggi e tredici sconfitte, realizzando 25 reti e subendone 35. In palio ci sono punti importanti per la classifica e per il morale: il Torino ha l’occasione di avvicinarsi alla salvezza diretta, mentre il Napoli punta a mantenere distanza dalle posizioni più pericolose.

Leggi anche
Torino-Lazio, il derby del silenzio: curve vuote contro Cairo e Lotito
Torino, D’Aversa ritrova tre ex Empoli: farà affidamento su di loro?

© RIPRODUZIONE RISERVATA