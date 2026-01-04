Un solo obiettivo per il Torino: lasciarsi alle spalle un 2025 chiuso con la sconfitta casalinga contro il Cagliari e iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi. L’occasione arriva questa sera alle 18 con la sfida che vedrà i granata impegnati al Bentegodi contro un Verona terzultimo in classifica, reduce dalla pesante sconfitta per 3-0 contro il Milan, dopo aver però collezionato due successi consecutivi. Esattamente lo stesso ruolino recente del Torino, che contro gli scaligeri ritrova Saul Coco, rientrato da una Coppa d’Africa tutt’altro che entusiasmante, macchiata anche da un’autorete, mentre restano da chiarire gli sviluppi del mercato di gennaio. Un tema che Marco Baroni, come sottolineato nella conferenza della vigilia, non deve distogliere l’attenzione del gruppo dal campo. Priorità al Verona, poi tutto verrà a suo tempo.
Torino, la giornata: alle 18 granata in scena a Verona
Appuntamento al Bentegodi con il primo match del 2026
