Giornata tutta da vivere in casa granata. Alle 18:00 il Torino scende in campo a San Siro contro il Milan, nel match valido per il 30° turno di Serie A. A pochi passi dalla sosta per le nazionali, i ragazzi di D’Aversa cercano continuità dopo la vittoria contro il Parma, con l’obiettivo di avvicinare in modo concreto la salvezza. Una prova di maturità attende i granata, chiamati a confermare quanto di positivo visto nelle ultime uscite. Situazione diversa, ma stessa urgenza di fare risultato, per il Milan di Allegri, reduce dalla sconfitta contro la Lazio e determinato a consolidare la propria posizione in zona Champions League. Obiettivi opposti, stessa fame: novanta minuti che diranno molto sul finale di stagione del Torino.
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LA GIORNATA
Torino, la giornata: alle 18:00 i granata affronteranno il Milan a San Siro
Il programma odierno in casa Toro
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