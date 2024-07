Torino, la giornata: alle ore 20:00 l’amichevole contro il Lione

Quest'oggi il Torino di Vanoli scenderà in campo per sfidare l'Olympique Lione. Con il primo impegno stagionale in Coppa Italia che si avvicina, per i granata oggi si tratterà di un buon test, che consentirà al gruppo di misurare il proprio livello e lo stato della preparazione. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 20:00. La gara sarà visibile su Torino Channel e Toro News garantirà, come per tutte le gare del Torino, la diretta testuale sul sito.