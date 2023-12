Torino, la giornata: allenamento al Fila, alle 12 Coppa Italia per la Primavera

Il programma odierno in casa Torino. La prima squadra in campo per preparare il prossimo match, alle 12:00 la Primavera affronterà l'Udinese in Coppa Italia

Continua la preparazione dei granata in vista del prossimo impegno di campionato contro il Frosinone. Lunedì sera i ragazzi di Juric si sono resi protagonisti di una grandissima vittoria ed ora, motivati dopo la bella prestazione, continuano la propria preparazione con l'obiettivo di dare il massimo anche in occasione del prossimo match. Da ricordare che oggi il Torino Primavera scenderà in campo alle ore 12:00 in casa per affrontare l'Udinese Primavera, match valevole per gli ottavi di Coppa Italia. Anche per questa occasione sarà possibile seguire sul nostro sito la diretta testuale del match.