Torino, la giornata: Baroni apre le porte del Filadelfia

Oggi, mercoledì 22 ottobre, il Torino apre le porte del Filadelfia: i tifosi potranno assistere all’allenamento pomeridiano entrando dall’ingresso di via Filadelfia a partire dalle 14:50. Un segnale importante di apertura e vicinanza in un momento chiave della stagione. Dopo un avvio di campionato difficile, la squadra di Marco Baroni sembra aver ritrovato ossigeno e fiducia grazie alle ultime prestazioni che hanno portato un po’ di serenità e sciolto alcuni dubbi sul gruppo. Ora l’obiettivo è dare continuità, perché la prossima sfida contro il Genoa rappresenta un banco di prova decisivo per misurare il livello dei granata. Servono unione e compattezza, dentro e fuori dal campo. Tra i tifosi c'è chi non dimentica le difficoltà iniziali e chi guarda in avanti con ottimismo, ma tutti condividono la stessa voglia di spingere la squadra, come accaduto nell’ultimo match contro il Napoli, quando il tifo caldo e lo stadio pieno hanno fatto sembrare il Torino in dodici uomini.