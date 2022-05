Torino, la giornata: continua la preparazione dell’ultima partita di campionato

Il Torino continua a lavorare in vista della Roma, partita in programma allo stadio Olimpico Grande Torino venerdì 20 maggio

Il Torino continua a lavorare in vista dell'ultimo incontro di campionato, partita in programma allo stadio Olimpico Grande Torino venerdì 20 maggio contro la Roma alle ore 20:45. Ivan Juric dovrà fare a meno di Singo e Buongiorno, per i quali la stagione è già finita. Restano invece da valutare le condizioni di Sanabria, rimasto ai box nelle ultime settimane a causa di una lesione di primo grado al muscolo ileo-psoas sinistro. L'attaccante granata dovrebbe recuperare per rientrare nella lista dei convocati per Torino-Roma.