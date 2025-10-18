Torino, la giornata: doppio impegno tra Primavera e prima squadra

A Torino c’è bisogno di cambiare passo: sia la Primavera sia la prima squadra granata occupano il sedicesimo posto nei rispettivi campionati. Oggi, però, c’è la possibilità di voltare pagina. Si comincia alle 11:00 con la Primavera di mister Baldini, impegnata a Orbassano contro il Frosinone, attualmente quattordicesimo. I giovani granata arrivano dal successo esterno per 1-0 sul Cagliari, deciso dal gol di Carvalho, e vogliono dare continuità a quella vittoria. Alle 18:00 toccherà invece alla prima squadra, che allo stadio Olimpico ospiterà il Napoli. La squadra di Antonio Conte ha iniziato la stagione così come l'aveva finita: al primo posto. Ed è lì che vuole riconfermarsi. Per il Toro sarà una prova di carattere: servono compattezza, intensità e soprattutto la voglia di ritrovarsi dopo un avvio di stagione altalenante. Seguite entrambi gli appuntamenti su Toro News, dove vi racconteremo le partite in diretta testuale minuto per minuto.