A Torino c’è bisogno di cambiare passo: sia la Primavera sia la prima squadra granata occupano il sedicesimo posto nei rispettivi campionati. Oggi, però, c’è la possibilità di voltare pagina. Si comincia alle 11:00 con la Primavera di mister Baldini, impegnata a Orbassano contro il Frosinone, attualmente quattordicesimo. I giovani granata arrivano dal successo esterno per 1-0 sul Cagliari, deciso dal gol di Carvalho, e vogliono dare continuità a quella vittoria. Alle 18:00 toccherà invece alla prima squadra, che allo stadio Olimpico ospiterà il Napoli. La squadra di Antonio Conte ha iniziato la stagione così come l'aveva finita: al primo posto. Ed è lì che vuole riconfermarsi. Per il Toro sarà una prova di carattere: servono compattezza, intensità e soprattutto la voglia di ritrovarsi dopo un avvio di stagione altalenante. Seguite entrambi gli appuntamenti su Toro News, dove vi racconteremo le partite in diretta testuale minuto per minuto.
la giornata
Torino, la giornata: doppio impegno tra Primavera e prima squadra
Il programma della giornata di oggi
