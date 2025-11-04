Torino, la giornata: il Fila apre le porte in vista del derby

Cinque punti in tre partite e il derby all’orizzonte: il Toro di Baroni non ha tempo per tirare il fiato. Forte del buon momento, il tecnico vuole proseguire sulla scia positiva e lo fa chiamando a raccolta i tifosi. Oggi, 4 novembre, le porte dello Stadio Filadelfia saranno aperte ai sostenitori granata, che potranno assistere all’allenamento a partire dalle ore 14:50: un’occasione speciale per stare vicino alla squadra e respirare l’atmosfera che precede la stracittadina. Dopo un avvio di stagione complicato, il Torino sta finalmente ritrovando la propria identità, la compattezza e la fiducia nei propri mezzi. Ora, però, arriva la prova più sentita: il derby. E per affrontarlo al meglio il Toro avrà bisogno di tutto il calore e della spinta del suo pubblico.