Torino, oggi un allenamento pomeridiano. Rientrano i primi nazionali

Il Torino continua ad allenarsi al Filadelfia e oggi dovrebbe riaccogliere i primi nazionali (tra questi Rincon e Sanabria, che potrebbero già allenarsi quest’oggi). Il tecnico granata Ivan Juric prosegue la sua preparazione in vista del...

Il Torino continua ad allenarsi al Filadelfia e oggi dovrebbe riaccogliere i primi nazionali (tra questi Rincon e Sanabria, che potrebbero già allenarsi quest'oggi). Il tecnico granata Ivan Juric prosegue la sua preparazione in vista del prossimo impegno di Serie A contro la Salernitana, partita in programma domenica 12 settembre. Quest'oggi è in programma una seduta di allenamento pomeridiana. Nel frattempo, sono ancora tanti i granata che scenderanno in campo questa sera alle ore 20:45 con le rispettive nazionali per l'ultima partita della sosta valida le qualificazioni a Qatar 2022: Berisha (Albania), Praet (Belgio), Rodriguez (Svizzera), Vojvoda (Kosovo) e Linetty (Polonia).