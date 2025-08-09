Match day per il Torino. Non è ancora campionato, ma torna a parlare in campo con le amichevoli estive. I granata di Baroni affronteranno il Valencia nell'amichevole valida per il Trofeo Naranja. Fischio d'inizio alle ore 21:00 allo stadio Mestalla. Come di consueto potrete seguire la diretta testuale della partita su Toro News, così come gli approfondimenti e tutti gli aggiornamenti dalla sfida in Spagna.
La giornata
Torino, la giornata: in campo alle 21 contro il Valencia
Il programma odierno: amichevole contro il Valencia per la squadra di Marco Baroni
