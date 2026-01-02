Torino, la giornata: inizia il calciomercato di gennaio

Dal countdown del nuovo anno solare a quello che termina oggi e segna l’inizio di una sessione di calciomercato. Un mese, quello che va dal 2 gennaio alle ore 20 del 2 febbraio, in cui le squadre del nostro campionato puntano a rinforzarsi in vista dell’imminente seconda parte di stagione. Per il Toro, tante questioni e punti scoperti a cui mettere una pezza, che riguardano sia il mercato in entrata — con il reparto arretrato e gli esterni sotto la lente d’ingrandimento — sia quello in uscita, con diversi giocatori che non sembrano più rientrare nei piani tattici di Marco Baroni. Rispetto all’ultima finestra di trattative, una novità importante per i granata riguarda il direttore d’orchestra. Sarà il primo calciomercato senza più al comando Davide Vagnati, esonerato lo scorso 10 dicembre, per fare spazio al ritorno di Gianluca Petrachi. I primi segnali di un cambio di rotta dovranno arrivare già in queste settimane, durante le quali ci sarà molto lavoro da svolgere per il ds leccese. I giudizi, dunque, saranno rimandati a febbraio, quando si potrà tracciare un primo bilancio.