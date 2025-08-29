Dopo il netto 3-0 inflitto al Napoli allo stadio Mazzola, reazione immediata al passo falso dell’esordio con la Fiorentina, la Primavera di Christian Fioratti è chiamata a dare continuità alla brillante prestazione contro gli azzurri nella difficile trasferta sul campo dell’Atalanta. Calcio d’inizio oggi alle ore 16 contro la squadra di Giovanni Bosi, reduce dal 2-2 all’esordio con il Verona e dal successo esterno per 0-1 in casa della Roma.
LA GIORNATA
Torino, la giornata: la Primavera affronta l’Atalanta
Quest'oggi alle ore 16 occhi sulla Primavera di Fioratti per la terza giornata del campionato Primavera 1
