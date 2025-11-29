Torino, la giornata: la Primavera contro il Bologna, niente conferenza di Baroni

La giornata odierna, sabato 29 novembre 2025, è quella della vigilia del lunch match del Via del Mare di Lecce, dove il Toro cercherà di rialzare la testa dopo la figuraccia casalinga contro il Como. In vista della gara con i salentini, non è prevista la conferenza stampa di presentazione del match da parte del tecnico granata Marco Baroni. Quest’oggi l’appuntamento da segnare è quello delle 15, con il Torino Primavera che ospiterà il Bologna. I torelli di mister Baldini occupano al momento la zona retrocessione con soli 8 punti raccolti e non vincono in campionato dal 5 ottobre scorso a Cagliari. Di fronte troveranno una formazione felsinea tredicesima in classifica con 16 punti. Potrete seguire la sfida del Mazzola di Orbassano insieme a noi attraverso la diretta testuale e, nel post-partita, le pagelle e le dichiarazioni dei protagonisti.