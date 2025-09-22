Torino, la giornata: la Primavera fa visita al Cesena

Dopo la gara di ieri della prima squadra culminata con un netto successo dell'Atalanta per 0-3, oggi torna in campo la Primavera in una delle tre gare del lunedì. I ragazzi di Fioratti scenderanno in campo alle 15 in casa del Cesena, con l'obiettivo di rimettersi in carreggiata dopo un inizio di stagione complicato, segnato da 3 sconfitte su 4 gare a disposizione. L'ultima è arrivata una settimana fa contro il Sassuolo al Mazzola, 1-2 per i neroverdi, successivamente al 4-1 subito con l'Atalanta e al 2-0 in casa della Fiorentina. L'unico successo conquistato fin qui dai granata è il 3-0 maturato il 23 agosto con il Napoli. Il Toro dovrà dunque invertire la rotta contro un Cesena reduce anch'esso da una sconfitta per 2-1, ma a Verona, dopo aver raccolto 5 punti con un successo sul Lecce e due pari contro Bologna e Inter. Come di consueto potrete assistere su Toro News alla diretta testuale dell'incontro e al post gara con pagelle e aggiornamenti di classifica.