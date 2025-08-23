Dopo un esordio tutt’altro che brillante, la Primavera di Christian Fioratti è chiamata subito al riscatto. Netto infatti il k.o. al Viola Park nella prima giornata: 2-0 in favore della Fiorentina. Oggi, alle 11, allo stadio Mazzola i granata faranno il loro debutto casalingo ospitando il Napoli di Dario Rocco, reduce da una vittoria di misura (1-0) contro il Cagliari.
LA GIORNATA
Torino, la giornata: la Primavera in campo con il Napoli
Questa mattina alle 11 occhi sulla Primavera di Fioratti per la seconda giornata del campionato Primavera 1
Per il Torino si tratta dell’occasione giusta per cancellare l’avvio in sordina e dare realmente il via alla propria stagione. Come sempre, su Toro News troverete la diretta testuale dell’incontro, seguita dal post partita con pagelle, aggiornamento della classifica e le dichiarazioni di mister Fioratti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA