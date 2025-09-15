Torino, la giornata: la Primavera ospita il Sassuolo

Dopo la sosta per le nazionali torna in campo la Primavera. La squadra di Fioratti, che nelle prime tre giornate ha collezionato una vittoria e due sconfitte, sarà protagonista del posticipo della quarta giornata contro il Sassuolo. I neroverdi arrivano all’appuntamento dopo il pareggio con la Juventus, la vittoria contro il Milan e la sconfitta rimediata contro la Roma.

Il match è in programma alle ore 17 al Valentino Mazzola di Orbassano e rappresenta un’occasione importante per il Torino, chiamato a ritrovare punti e fiducia. Come di consueto, su Toro News potrete seguire la diretta testuale della partita, a cui faranno seguito il post gara con pagelle, aggiornamenti di classifica e le dichiarazioni di mister Fioratti.