Il Torino torna in campo dopo la prestazione negativa con l’Atalanta, culminata con lo 0-3 in favore degli ospiti. Alle 21 i granata affronteranno il Pisa per il secondo turno di Coppa Italia, successivo all’1-0 inflitto al Modena con gol di Vlasic lo scorso 18 agosto. I toscani di Gilardino, che al primo turno avevano eliminato il Cesena ai rigori, arrivano alla sfida dopo un pareggio all’esordio in campionato, seguito da tre sconfitte consecutive, l’ultima contro il Napoli per 3-2. In caso di successo, la squadra di Baroni affronterà a dicembre la Roma allo Stadio Olimpico.
LA GIORNATA
Torino, la giornata: match day, c’è la Coppa Italia con il Pisa
Appuntamento con il secondo turno di Coppa per i granata, che affronteranno i toscani
