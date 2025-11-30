Torino, la giornata: match day, granata in campo alle 12.30 contro il Lecce

Dopo la pessima prestazione di lunedì scorso, culminata con l'1-5 in favore del Como il Torino di Marco Baroni è chiamato a fornire segnali di riscatto, oggi alle 12.30 nella sfida al Lecce, valevole per la tredicesima giornata di Serie A. Il tecnico granata torna al Via del Mare dove è stato di casa dal 2021 al 2023, sulla panchina ora occupata da Eusebio Di Francesco, che finora ha viaggiato con 2 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte, accumulando in tutto 10 punti. Serve una vittoria al Lecce per uscire dalla zona retrocessione che occupa al 18° posto, la prima di fronte al proprio pubblico. Il Torino, che non perde lontano da casa dal 29 settembre contro il Parma ma con tre pareggi consecutivi, punta a una vittoria che darebbe morale. Serve una prestazione solida dei granata. Potrete seguire l'incontro con noi con la diretta testuale del match e con le dichiarazioni del pre e post partita, oltre agli aggiornamenti di classifica, il tabellino e le pagelle.