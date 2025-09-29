Torino, la giornata: match day, torna la Serie A con la trasferta di Parma

Dopo la prestazione negativa con l'Atalanta della scorsa giornata e il successo di misura sul Pisa in Coppa Italia, il Torino torna nuovamente in campo. Alle 18.30 i granata affronteranno il Parma per la quinta giornata di campionato. La squadra di Carlos Cuesta ha anch'essa superato il turno in Coppa eliminando ai rigori lo Spezia, ma in Serie A non è ancora riuscita a conquistare in nessuna occasione i tre punti. Fin qui, il k.o. alla prima con la Juve, il pari con l'Atalanta, un altra sconfitta con il Cagliari e lo 0-0 della scorsa giornata con la Cremonese. Occasione per entrambe per uscire dalle difficoltà e far loro una vittoria che darebbe morale. Il match sarà arbitrato dal direttore di gara Giuseppe Collu della sezione di Cagliari, che fin qui ha arbitrato il Toro soltanto nella gara vinta dai granata lo scorso anno contro l'Udinese.