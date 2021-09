Torino, la giornata: oggi in campo due formazioni giovanili

Oggi pomeriggio alle ore 14 ci sarà l'esordio stagionale del Torino Under 18 allenato da Antonino Asta

Nella giornata di oggi scenderanno in campo due formazioni del settore giovanile del Torino. Si tratta dell'Under 18 allenata da Antonino Asta che alle 14 farà l'esordio stagionale contro il Parma a Venaria. Torna in campo per la seconda di campionato anche l'Under 17 guidata da Attila Malfatti che affronta la Sampdoria alle 16 al Cit Turin.