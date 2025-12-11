Torino, la giornata: oggi la conferenza di Gianluca Petrachi

Un fulmine a ciel non proprio sereno ha scosso, ieri all’ora di pranzo, la città della Mole. Il 10 dicembre entra così di diritto nella storia recente del Torino: Vagnati fuori, Petrachi dentro. Per l’ambiente granata si tratta di un ritorno sorprendente e carico di significati. Gianluca Petrachi ha già vestito in passato i colori granata, sia da giocatore nel 1994 e sia, anni dopo, alla guida dell’area sportiva per quasi un decennio, dal 2010 al 2019, durante i primi anni della gestione di Urbano Cairo. Già nella giornata di ieri Petrachi ha fatto visita alla squadra al Filadelfia, affiancato dal patron granata, per un primo contatto con il gruppo. Oggi, giovedì 11 dicembre, alle 12:30, rilascerà le sue prime dichiarazioni ufficiali in sala stampa, aprendo formalmente il nuovo capitolo della sua avventura in granata.