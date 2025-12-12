Torino, la giornata: oggi non ci sarà la conferenza di Baroni, in campo la Primavera

Giornata diversa dal solito, quella che attende oggi - giovedì 11 dicembre - tifosi e giocatori del Torino. Si avvicina infatti la sfida contro la Cremonese, un appuntamento importante sia perché il Toro arriva da tre sconfitte pesanti, con 8 gol subiti e soli 3 realizzati nelle partite in casa, sia perché sarà la prima gara ufficiale dopo l’ingresso di Petrachi come nuovo direttore sportivo. Ieri il ds ha partecipato alla sua prima conferenza stampa, evidenziando di pretendere grinta e determinazione da chi indossa la maglia granata. Oggi, invece, non ci sarà la conferenza del tecnico Marco Baroni, impegnato a preparare il prossimo match. In campo scenderà invece la Primavera, alle ore 16. Si prospetta un incontro di peso, da studiare e affrontare con la massima attenzione: i ragazzi di Baldini hanno urgente bisogno di punti per risalire la classifica, e la sfida contro il Genoa deve rappresentare un’occasione per portare a casa un risultato positivo.