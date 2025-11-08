Torino, la giornata: Primavera alle 15, alle 18 c’è il derby contro la Juventus

Un programma serrato oggi per la società granata, con due impegni a livello di partite ufficiali. A dare il via alle danze è la Primavera, che alle 15:00 vedrà il fischio d'inizio della sfida contro il Monza in quel del Valentino Mazzola di Orbassano: i granata di Baldini proveranno a dare una svolta alla propria stagione che in questo momento li vede navigare nei bassi fondi della classifica di Primavera 1. Alle 18:00, invece, il main event di giornata: sul campo dell'Allianz Stadium i granata di Baroni (Colucci, vista la squalifica del tecnico di Firenze) daranno battaglia alla Juventus del neo allenatore Luciano Spalletti. Il derby della Mole è un momento sempre sentito, e così oggi è una giornata particolare per tutta la città di Torino, sia sponda bianconera che sponda granata.