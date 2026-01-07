Torino, la giornata: alle 20.45 la sfida con l’Udinese

Finite le feste, continua invece la Serie A, diciannovesima giornata su un totale di trentotto. Per i tifosi del Toro c’è questa sera un’occasione per stare insieme, dato che i granata scenderanno in campo alle 20:45 al Grande Torino per il match casalingo contro l’Udinese. La stagione del Toro, lo sappiamo, è confusa e altalenante, e fare previsioni risulta complicato. Anche uno sguardo alla classifica non aiuta: le due squadre sono infatti molto vicine, con il Torino undicesimo e l’Udinese dodicesima, separate da un solo punto. Dall'ultimo incontro i granata sono usciti vincitori battendo il Verona al Bentegodi per 0-3. L’ultima partita casalinga, invece, è andata male: sconfitti per 1-2 dal Cagliari in rimonta. Il Toro era passato in vantaggio con Vlasic, prima dei due gol sardi: quello di Prati allo scadere del primo tempo e la magia di Kılıçsoy al 66’. L’ultimo match disputato dall'Udinese è stato fuori casa, e non è andata bene. Il club bianconero ha infatti perso per 1-0 contro un Como in grandissima forma e in corsa per la Champions League. Come di consueto, potrete seguire la gara in diretta testuale su Toro News. Sulle nostre colonne troverete inoltre tutti i contenuti del pre e del post partita.