Torino, la giornata: secondo allenamento stagionale per i granata

E' ormai partita l'annata 2022/2023 del Torino. I granata, dopo il raduno ed il primo allenamento stagionale nella giornata di ieri, oggi - martedì 5 luglio - scenderanno in campo al Filadelfia per il secondo. Mancheranno però ancora i vari nazionali, i quali, in quanto sono stati impegnati sino a metà giugno, possono iniziare la preparazione con qualche giorno di ritardo. Anche per oggi, così come è stato ieri e sarà per molto tempo, tutti i granata dovranno obbligatoriamente partecipare al pranzo di squadra.