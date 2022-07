Torino, la giornata: ultimo allenamento a Torino prima dell’Austria

Per i granata quello di oggi sarà l'ultimo allenamento a Torino. Domani è prevista la partenza per l'Austria

Per i granata quello di oggi sarà l'ultimo allenamento a Torino. Domani, undici luglio, sarà la data della partenza per l'Austria per il ritiro di BadLeonfelden che durerà fino al 22 luglio, poi si passerà a Waidring, in Tirolo, fino al 30 del mese. Ieri è arrivato anche l'ultimo nazionale, Samuele Ricci, che mancava all'appello e perciò il gruppo è completo. Juric potrà iniziare a lavorare in alta quota con anche i nuovi acquisti che si dovranno adattare al nuovo stile di gioco del tecnico croato.