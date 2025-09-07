Torino, la lista dei 25 per il campionato: Schuurs e Sazonov verso l’esclusione

Per la lista dei giocatori è il momento delle valutazioni: out i due difensori, con il georgiano possibile partente

Matteo Curreri 7 settembre 2025 (modifica il 7 settembre 2025 | 06:22)

Il calciomercato estivo è ufficialmente concluso e ogni squadra si appresta a consegnare la lista dei giocatori per il campionato di Serie A. La compilazione delle rose segue parametri precisi: massimo 25 giocatori nati prima del 1° gennaio 2003, con l’obbligo di inserire almeno quattro calciatori cresciuti nei settori giovanili italiani e quattro formati nel club.

Per quanto riguarda il Torino, dovrebbero rimanere esclusi il lungodegente Perr Schuurs e il difensore Saba Sazonov, vicino al Getafe nell’ultimo giorno di mercato, e ora alla ricerca di una squadra in uno dei mercati esteri ancora disponibili. Durante la stagione la lista può essere aggiornata in occasione del mercato invernale, con l’invio di una nuova versione subito dopo la chiusura della sessione. Al di fuori di questo momento, i club hanno comunque la possibilità di sostituire in qualsiasi momento un portiere con un altro portiere e, una sola volta, di effettuare la sostituzione di due giocatori di movimento con altri due. In questo caso, però, i calciatori esclusi non potranno essere reinseriti fino alla successiva finestra di mercato.

La lista dei giocatori convocabili — La lista, pur sempre ufficiosa, dei giocatori dovrebbe quindi comprendere: Israel, Paleari, Popa, Coco, Ismajli, Maripan, Masina, Nkounkou, Biraghi, Tameze, Ilic, Lazaro, Pedersen, Vlasic, Anjorin, Asllani, Aboukhlal, Ngonge, Adams, Simeone e Zapata.

Tra questi figurano quattro calciatori cresciuti nei settori giovanili italiani (Paleari, Masina, Biraghi e Asllani). La quota dei formati nel vivaio granata verrebbe invece coperta dagli Under Gvidas Gineitis, Alieu Njie e Alì Dembélé, che completano la rosa a disposizione di Baroni. Resterebbero invece fuori dalla lista A, pur restando convocabili in quanto Under-22, giocatori come Cesare Casadei, Emirhan Ilkhan e Sergiu Perciun. Anche Zanos Savva rientra in questa categoria, seppure reduce da un lungo stop per infortunio.

Il punto sugli extra-UE — Per quanto riguarda gli slot destinati ai giocatori extracomunitari, il Torino non avrebbe problemi: tra i nuovi innesti figurano Ismajli, Asllani, Israel, Aboukhlal e Simeone, ma nessuno di loro incide sul conteggio. Anche Guillermo Maripan, in passato considerato extracomunitario, non rientra più in questa casistica secondo la normativa Figc.