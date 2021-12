Torino, la ripresa al FIladelfia: si rivede in gruppo Mandragora

Dopo l'infortunio e la conseguente operazione il centrocampista napoletano è finalmente tornato ad allenarsi con i compagni

Oggi è stata la giornata della ripresa degli allenamenti per il Torino in vista del match di domenica contro il Bologna. Nella giornata di ieri i granata sono rimasti a riposo dopo la trasferta in Sardegna di lunedì sera dove hanno ottenuto un pareggio contro il Cagliari di Mazzarri. Questa mattina il tecnico del Toro, Ivan Juric, ha diretto una sessione di allenamento al Filadelfia incentrata sulla parte atletica iniziando da esercizi in palestra per lo sviluppo della forza e in seguito con un lavoro aerobico svolto sul campo. La notizia della giornata, che farà certamente piacere a Juric, è il rientro in gruppo di Rolando Mandragora che si avvicina dunque sempre di più al rientro in campo. Lo stesso allenatore croato aveva annunciato in conferenza stampa che il suo ritorno era sempre più vicino. Mandragora è stata una grave perdita per il centrocampo granata che in queste settimane di sua assenza ha dovuto spremere al massimo le energie di Lukic e Pobega. Il rientro in gruppo del numero 38 è un'ottima notizia perché consentirà a Juric di riuscire a dosare meglio le forze fresche in un reparto nevralgico del campo.