Torino, l’analisi del calendario: vietato sopravvalutarsi con le neopromosse

Il viaggio del Torino partirà nel fine settimana del 20 agosto con la sfida interna contro il Cagliari e si concluderà a maggio a Bergamo con l'Atalanta. Quale può essere il primo bilancio sul calendario del Torino? Una premessa va fatta. Tutte le considerazioni sono preliminari essendo oggi il 5 luglio, non essendo andata alcuna squadra in ritiro ed essendo appena scattato il calciomercato. Dunque, troppe variabili sono indecifrabili e al momento non sono prevedibili gli sviluppi che potrà avere ogni singola compagine. Detto questo, si possono però fare alcune considerazioni. La prima: il Torino affronterà due delle tre neopromosse in casa nelle prime tre giornate (Cagliari appunto e Genoa); nel mezzo ci sarà un Milan che è probabilmente la squadra più difficile da ipotizzare da qui a un mese e mezzo complice i tanti sviluppi di mercato in entrata e in uscita. Gli impegni sulla carta più morbidi con Cagliari e Genoa non dovranno illudere nessuno, anche perchè il precedente dello scorso campionato è ancora fresco. Nelle prime cinque giornate il Torino affrontò Monza, Cremonese e Lecce e strappò ben nove punti. Quei tre successi esaltarono un po' troppo l'ambiente e fecero erroneamente pensare a un Torino più forte di quanto in realtà non lo fosse. Dunque, anche in caso di buona partenza, sarà importante tenere il profilo basso ricordandosi sempre che Cagliari e Genoa fino allo scorso maggio erano in Serie B.