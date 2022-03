Torino, l’attacco in trasferta non gira: è il peggiore dei 5 top campionati europei

I granata hanno siglato appena 7 gol in 14 trasferte: è record negativo in Europa

Irene Nicola

La prolificità dell'attacco non è mai stata un punto di forza del Torino di Ivan Juric. Ma sono i numeri in trasferta, più che quelli complessivi, ad essere impietosi. I granata hanno infatti siglato appena 7 gol fuori dalle mura del "Grande Torino": in Serie A nessuna squadra ne ha fatti meno, tutte hanno raggiunto la doppia cifra. E ora anche nei cinque maggiori campionati europei nessuno ha fatto peggio del Torino, visto che Getafe e Norwich sono arrivate a 8.

LA COSTANTE - Il trend negativo certifica una problematica che spesso è stata evidenziata in stagione, i granata creano molto ma faticano a concretizzare, specialmente quando sono impegnati in trasferta. Se si guarda alla Serie A, il passo della squadra di Juric è nettamente più lento rispetto a quello delle dirette concorrenti in classifica. Bologna ed Empoli ad esempio hanno realizzato rispettivamente 14 e 18 reti fuori dalle mura amiche. Salernitana e Venezia, le peggiori dopo i granata ne hanno fatte 10. Il Torino ha fatto 14 trasferte fin qui, in 8 di queste non è riuscito a segnare, il 57% del totale. E se a inizio stagione la differenza di rendimento tra casa e trasferta poteva essere considerata una casualità ora è diventata una costante.

NUMERI - Solo in una delle 14 trasferte la squadra di Ivan Juric è riuscita a segnare più di un gol. Era la gara con la Sampdoria, vinta per 2-1 con gol di Singo e Praet, nonché ultimo successo dei granata in campionato, più di due mesi fa. Nel resto dei casi ne è arrivato sempre e solo uno, sempre da un marcatore diverso (Verdi con la Fiorentina, Pjaca con il Sassuolo, Brekalo con il Venezia e Belotti con la Juventus; a queste reti si aggiunge l'autogol di Carboni nel match contro il Cagliari). La metà dei gol in trasferta, peraltro, è stato siglato tra fine agosto e fine settembre. Poi sono arrivati appena 3 gol in 6 mesi. Un bottino troppo misero, rimasto invariato anche a Genova con l'uomo in più. Per Juric sarà importante cercare una chiave per imprimere una svolta che cambi la rotta.