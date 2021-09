Torino-Lazio 1-1, le reazioni sui social: “Granata quasi perfetti, grazie Juric”

I commenti su Twitter dopo la fine del match contro la Lazio: c'è rammarico per il pari, orgoglio per la prestazione

Un 1-1, su rigore, al 90' quando il Torino aveva mostrato di essere in controllo del match. Finisce 1-1 allo Stadio Olimpico "Grande Torino", con una beffa per il gruppo di Juric per mano dell'ex Immobile. I tifosi hanno commentato sui social la partita dei granata, tra orgoglio per la prestazione e rammarico per la mancata vittoria. Ecco i migliori tweet della serata.