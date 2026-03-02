Buona la prima per Roberto D'Aversa sulla panchina del Toro, che ieri ha ritrovato la vittoria ,per 2-0 contro la Lazio, dopo le sconfitte contro Genoa e Bologna. I granata partono bene nel primo tempo, dove apre le marcature Simeone con una zampata decisiva che trafigge Provedel dopo un tiro di Zapata deviato. Ad inizio ripresa è proprio il capitano granata a siglare la rete del raddoppio con una girata di testa, su un cross al bacio di Obrador, che gli permette di ritrovare così la via del goal dopo ben tre mesi a digiuno e di assicurare al Toro tre punti molto importanti in chiave salvezza. L'allenatore e alcuni giocatori hanno celebrato la vittoria sui social.
Torino-Lazio 2-0, le reazioni social dei giocatori: “Avanti così”
Il neo-tecnico granata ha coronato con una vittoria il suo esordio in panchina, descritto così nel suo post: "La mia prima, indimenticabile panchina con il Toro"
Il terzino sinistro spagnolo nella vittoria di ieri si è reso protagonista di un'ottima gara, e ha messo la sua firma nel secondo goal granata con un assist perfetto per Zapata, con il quale ha postato una storia che li ritrae fianco a fianco.
Seconda partita consecutiva da titolare per il centrale mancino, che ,dopo un inizio di gara titubante, ha partecipato attivamente al cleen sheet dei granata immolandosi e respingendo un tiro a botta sicura di Dele-Bashiru nel secondo tempo. Nel suo post ha festeggiato così la vittoria: "Partita dopo partita, avanti così"
"Grande vittoria nel nostro stadio!! Ora avanti così", questo il commento di Matteo Prati sui suoi social. Per il centrocampista una partita di grande sacrifico ed equilibrio davanti alla difesa.
L'estremo difensore granata ha potuto esultare sia per la vittoria, sia per la porta inviolata, che è riuscito a mantenere sfoderando nei minuti finali un autentico miracolo sul colpo di testa ravvicinato di Romagnoli. Nelle sue storie, un trittico di foto che lo ritrae insieme a Maripan, Simeone e Ismajli.
