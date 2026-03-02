Torino-Lazio 2-0, le reazioni social dei giocatori: “Avanti così”

Buona la prima per Roberto D'Aversa sulla panchina del Toro, che ieri ha ritrovato la vittoria ,per 2-0 contro la Lazio, dopo le sconfitte contro Genoa e Bologna. I granata partono bene nel primo tempo, dove apre le marcature Simeone con una zampata decisiva che trafigge Provedel dopo un tiro di Zapata deviato. Ad inizio ripresa è proprio il capitano granata a siglare la rete del raddoppio con una girata di testa, su un cross al bacio di Obrador, che gli permette di ritrovare così la via del goal dopo ben tre mesi a digiuno e di assicurare al Toro tre punti molto importanti in chiave salvezza. L'allenatore e alcuni giocatori hanno celebrato la vittoria sui social.