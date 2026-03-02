Torino-Lazio 2-0, le statistiche: cinismo e solidità, biancocelesti puniti

L'atteggiamento delle due squadre

L’atteggiamento, invece, è tutto nel lavoro senza palla e nella capacità di reggere l’onda. Il Torino concede campo (ingressi nel terzo offensivo 28 a 55 per la Lazio), ma non si sfalda. La formazione dei padroni di casa aumenta il peso difensivo con più recuperi (44-38), più intercetti (9-7) e soprattutto molte più chiusure (29-17), oltre a un numero di contrasti totali superiore (16-14). È una partita “sporca” anche nei dettagli. Più falli per il Toro (13-5) e più duelli. Ma la differenza la fanno gli episodi forzati, perché la Lazio paga due errori che portano al gol. Meno palleggio, più sostanza per i granata: una vittoria costruita su solidità e cinismo.