Torino, le pillole dal Fila: segnali da Verdi, per Baselli ritorno e rovesciata

Il Torino è tornato ad allenarsi in vista della prossima sfida contro l’Inter, che avrà luogo sabato prossimo allo stadio Olimpico Grande Torino. L’allenamento, il primo della settimana, è stato nuovamente a porte aperte, il terzo consecutivo come promesso da Walter Mazzarri in conferenza stampa. Una giornata grigia e semi-piovosa in quel del Filadelfia, che però non ha fermato il lavoro granata e neppure qualche decina di tifosi irriducibili, che hanno voluto rimanere accanto alla squadra anche in questa giornata di allenamento.

