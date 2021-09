Torino, le reazioni social: Vanja abbraccia Sergej. Ansaldi: “E’ la strada giusta”

Torino-Lazio si è conclusa in pareggio. 1-1 il risultato finale di una partita dominata dai granata, rovinata nel finale dall'ingenuo errore di Djidji, che ha concesso un calcio di rigore ai biancocelesti nel recupero. Dopo questa sfida, che comunque ha confermato il trend positivo delle ultime giornate a livello di prestazioni, non sono molti i calciatori granata che hanno commentato la gara sui propri profili social. Come sempre tra i più attivi in questo ambito, Cristian Ansaldi, molto acclamato al momento del suo ingresso in campo, non ha fatto mancare il suo post del dopopartita. Questa la didascalia: "Peccato per il risultato, però continuiamo a lavorare e prendere punti. Questa è la strada giusta. FORZA TORO… ".